Drogen für Wolfsburg aus dem „Bunker“

Sie handelten in Wolfsburg und dem Umland in großem Stil mit Betäubungsmitteln. Davon ist die Staatsanwaltschaft überzeugt. Einem 37-jährigen Angeklagten und mutmaßlichen Mitglied der Bande wird nun vom 24. Januar 2023 an vor dem Landgericht Braunschweig der Prozess gemacht. Die ihm zur Last gelegten Taten sollen sich zwischen dem 8. April 2020 und dem 2. Februar 2021 ereignet haben.

Er soll für den Drogen-Bunker verantwortlich gewesen sein

Dem 37-jährigen Angeklagten, der aus Belgien ausgeliefert worden ist und sich seitdem in Untersuchungshaft befindet, wird vorgeworfen in sechs Fällen als Mitglied einer Bande, die sich zur fortgesetzten Begehung solcher Taten verbunden habe, mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge Handel getrieben zu haben. Er habe hierfür eine Wohnung mit Garage als sogenannten „Bunker“ angemietet. Zudem habe es zu seinen Aufgaben gehört, das im zwei- bis dreistelligen Kilobereich erworbene Marihuana umzuladen und in seine Bunkerwohnung zu verbringen, zu bewachen und nach Weisung zu portionieren sowie Personen Zutritt zum Bunker zu gewähren und ihnen Drogen auszuhändigen. Für seine Tätigkeit habe er eine Vergütung in Höhe von 2000 Euro monatlich erhalten.

