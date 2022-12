Kinderrechte – Film feiert bei TV38 in Wolfsburg Premiere

Hier drehen Benjamin Walter (vorne rechts) und das TV38-Team in der Bibliothek der Wolfenbütteler Grundschule am Geitelplatz die Szene zum Kinderrecht auf Informationsbeschaffung.

Premierenfieber beim Bürgerfernsehsender TV38: Mehr als 50 Gäste kamen zur Vorstellung des Films „Kinder haben Rechte“ in die Wolfsburger Sendezentrale. 30 Kinder aus der Region stellen in dem Film zahlreiche der wichtigsten Kinderrechte vor, die in der UN-Kinderrechtskonvention von 1989 festgeschrieben sind. Der Film sei mit Mitteln aus dem Bundesprogramm „Demokratie leben!“ und in Kooperation mit der Freiwilligenagentur Wolfenbüttel entstanden, teilt TV38 mit.

Produktion über mehrere Monate

Vom Casting, also dem Auswahlverfahren für die jungen Darsteller, bis zur Premierenfeier seien mehrere Monate vergangen. TV38-Redakteur Benjamin Walter, der das Drehbuch zu dem fünfminütigen Film geschrieben und die Produktion übernommen hat, erklärte Moderator und TV38-Geschäftsführer Jürgen Stricker anlässlich der Premierenfeier, was bei der Produktion besonders aufwendig war. „Erst einmal mussten wir die Idee entwickeln, dann das Casting organisieren. Dann folgten die Dreharbeiten an verschiedenen Orten in Wolfenbüttel, unter anderem in der Grundschule am Geitelplatz. Da musst du natürlich gerade beim Dreh mit Kindern besonders umsichtig sein.“ Doch egal, ob am Ende ein fünfminütiger oder einstündiger Film entstehe: Der größte Aufwand stecke immer in der Vorbereitung und Nachbearbeitung des Films.

Filmpremiere mit Popcorn

Die Gäste, unter denen viele der 7 bis 17 Jahre alten Hauptdarsteller waren, hätten sich bei Popcorn und Getränken in bester Kinoatmosphäre begeistert gezeigt von dem Ergebnis. Filmisch dargestellt seien unter anderem das Recht auf Schutz vor Gewalt, das Recht zu spielen, sich zu erholen und künstlerisch tätig zu sein sowie das Recht zu lernen und eine Ausbildung zu machen, die den Bedürfnissen und Fähigkeiten eines Kindes entspricht. Noch etwas mehr als der Film habe die Besucher das Making-of in den Bann gezogen, also ein Film über die Entstehungsgeschichte des Films. Axel Klingenberg von der Freiwilligenagentur Wolfenbüttel machte deutlich, warum Kinderrechte ein besonderes Anliegen sind: „Um unsere Demokratie weiterentwickeln zu können, ist es wichtig, dass sich schon die jüngsten Mitglieder unserer Gesellschaft mit ihren Rechten beschäftigen.“

Der Film „Kinder haben Rechte“ und das Making-of sind auf dem Youtube-Kanal von TV38 zu sehen, ebenso der Demokratiespot.

