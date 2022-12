Bei Anruf Taxi? In der Neujahrsnacht wird’s wohl dauern

Wolfsburg. In den ersten Teilen ging es ums Böllern und die Strategie von Polizei und Feuerwehr. Jetzt stehen Bus und Taxi in der Silvester-Nacht im Fokus.

Ein großer Gewinner der Silvester- und der Neujahrsnacht steht schon fest: Die Taxi-Unternehmen in der VW-Stadt. Oder anders ausgedrückt: „Wer jetzt nicht fährt, ist selber schuld“, wie Taxi-Fahrer Oliver Fricke sagt. Nach zwei Jahren der Pandemie werde das Geschäft zum Jahreswechsel, der jetzt wieder ausgiebig gefeiert werden dürfe, mehr als dankbar angenommen.

Busfahrten nach Silvester- und Neujahrsplan

Doch zunächst zum Thema ÖPNV. In der Nacht vom 31. Dezember auf den 1. Januar sieht die Bus-Versorgung im Stadtgebiet so aus: Silvester fahren die Busse zunächst nach dem üblichen Samstags-Fahrplan. Ab 21 Uhr finden dann keine Fahrten mehr statt. Die letzte Fahrt der Linie 230 nach Braunschweig startet um 21 Uhr. Von Braunschweig aus fährt die Linie 230 um 22:03 Uhr das letzte Mal. Entsprechend sind in den Fahrplänen die nicht stattfindenden Fahrten mit dem Verkehrshinweis „N - fährt nicht am 24.12. und 31.12.“ markiert.

Silvester: Drei Stunden lang werden in der Nacht auf den 1. Januar Busse zwischen 1 Uhr und 4 Uhr für die Nachtschwärmer unterwegs sein. Foto: archiv

Von 1 Uhr bis 4 Uhr sind Busse unterwegs

In der Nacht auf den 1. Januar geht es dann so weiter: Zwischen 1 Uhr und 4 Uhr sind die Linien 221, 222, 223 und 224 unterwegs, um Party-Gäste nach Hause zu bringen. Das sind die Linien nach Westhagen, Detmerode, Nordstadt, Wendschott, Reislingen, Vorsfelde, Fallersleben, Kästorf, Vorsfelde, Mörse, Ehmen, Sülfeld. Startpunkt ist jeweils der ZOB am Nordkopf. Die detaillierten Fahrpläne dazu finden sich unter: https://www.wvg.de/netz-plaene/fahrplaene-stadtlinien-/-schulfahrten.

Der Anrufbus fährt an diesem Wochenende nicht. Es handele sich um ein Feiertagswochenende, teilt die WVG mit. Dann fahre er üblicherweise nicht.

Zum Thema Taxen. Ungefähr 70 Taxen gibt es in der VW-Stadt – die werden zu über 90 Prozent zum Jahreswechsel auf den Straßen Wolfsburgs unterwegs sein, heißt es in der Taxi-Vermittlungszentrale. Vorbestellungen würden für Termine nach Mitternacht nicht angenommen, die Nachfrage sei einfach zu groß. Zur Flotte zählen Fahrzeuge bis zum Großraumtaxi mit bis zu 8 Plätzen. Gerade ein großes Fahrzeug zu bekommen könne allerdings in der Silvester-Nacht ein Glücksspiel sein – Geduld sei in jedem Fall angesagt. Motto: In der Leitung bleiben, so der Ratschlag aus der Taxi-Zentrale.

Stammkunden haben schon lange vorher gebucht

Die Taxi-Zentrale ist unter (0 53 61) 23 0 23 erreichbar. Unter (05361) 27 26 26 9 ist Taxi-Wolfsburg erreichbar. Ein Mitarbeiter unterstreicht dort, dass man auch in vielen unterschiedlichen Sprachen Fahrgäste betreuen könne.

Oliver Fricke, der seit 20 Jahren Fahrgäste chauffiert, freut sich schon auf den Trubel in der Silvester-Nacht. „Da wird sicherlich eine Menge los sein. Das ist prima.“ Er hat ein kleines Unternehmen mit einigen Taxen und auch einem Kurierdienst. Es gebe etliche Stammkunden, mit denen die Heimfahrt in der Silvesternacht längst vereinbart sei. „Das ist Kundenpflege. Die Fahrgäste, die wir das ganze Jahr über fahren, sollen dann auch auf uns zählen können.“ Manche hätten die Silvester-Fahrt schon einen Monat früher klar gemacht. Und alle anderen müssten sich halt ein wenig gedulden, wenn nicht gleich eine Fahrt frei sei.

Dann muss eben weiter gefeiert werden, bis das Taxi vor der Tür steht. Silvester ist ja nur einmal im Jahr.

Einen guten Rutsch und eine gute Heimfahrt!

