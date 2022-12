Wolfsburg: E-Bike aufgefunden - Polizei sucht Eigentümer

Einem aufmerksamen Spaziergänger ist am Nachmittag des 18. Dezembers ein E-Bike in einem Gebüsch in Höhe des Regenrückhaltebeckens an der L321 bei Wolfsburg zwischen Sülfeld und Fallersleben aufgefallen. Der Zeuge verständigte laut Meldung die Polizei.

Nach bisherigen Erkenntnissen gehen die Ermittler von einem Diebstahl aus, ohne bisher jedoch den Tatort oder den Eigentümer des E-Bikes zu kennen. Bei dem Zweirad handele es sich um ein beigefarbenes Damen-E-Bike der Marke RKS Otomotiv.

Personen, die Hinweise zu der Herkunft des Zweirades geben können werden gebeten, sich bei der Polizeistation Fallersleben unter (05362) 947410 zu melden.



