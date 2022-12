Denkmaleigentümer in Wolfsburg erhalten Fördermittel

Für die privaten Eigentümer und Eigentümerinnen von Baudenkmalen oder besonders erhaltenswerten Bauten fand in diesem Jahr nach kurzer Pause wieder die Zuschussaktion der Stadt Wolfsburg statt. Der Rat der Stadt Wolfsburg hatte für das Jahr 2022 insgesamt 50.000 Euro bereitgestellt, wie aus einer Mitteilung der Stadt Wolfsburg hervorgeht.

Der Zuschusskommission, die im November tagte, gehörten neben Vertretern und Vertreterinnen der Verwaltung auch die Stadtheimatpflegerin Marlis Oehme an sowie als externe Beraterin Heidi Fengel vom zuständigen Ortskuratorium der Deutschen Stiftung Denkmalschutz. Insgesamt 24 Vorhaben wurden nach Angaben der Stadt durch die Fachleute als zuschussfähig eingeschätzt. Sie würden eine Förderung erhalten, die je nach Umfang des Projektes zwischen 100 und 10.000 Euro liege. Die Auszahlung der Zuschüsse werde bis zum Jahresende erfolgen.

Gefördert werden nur Projekte an Privatgebäuden

„Ich freue mich sehr, dass wir wieder die Möglichkeit hatten, die besonderen Bemühungen von Eigentümern und Eigentümerinnen für ihre erhaltenswerten historischen Bauten zu unterstützen. Hier wird oft sehr engagiert gearbeitet und Großartiges geleistet“, erklärt die verantwortliche Geschäftsbereichsleiterin Stadtplanung und Bauberatung, Silke Lässig.

Gefördert würden nur Projekte an Privatgebäuden, überwiegend denkmalgeschützte Bauten. Der Unteren Denkmalschutzbehörde hätten 45 Anträge prüffähig und vollständig vorgelegen. 17 Anträge stammten aus verschiedenen Ortsteilen. 28 Anträge im Stadtgebiet betrafen sämtlich den Stadtteil Steimker Berg. Im Ergebnis ergebe sich für 23 Antragsteller und Antragstellerinnen eine Bezuschussung ihrer Sanierung in einer Höhe von 12,41 Prozent der anrechenbaren Kosten. Ein Antrag sei mit einem reduzierten Zuschuss versehen worden, drei Vorhaben seien durch die Zuschusskommission besonders hervorgehoben worden.

Hier sei der sehr positive Umgang mit der historischen Bausubstanz durch eine Erhöhung des Zuschusses gewürdigt worden. Maßnahmen, die ohne vorherige Abstimmungen mit der Unteren Denkmalschutzbehörde, ohne denkmalrechtliche Genehmigung oder abweichend von dieser ausgeführt wurden, seien grundsätzlich nicht zuschussfähig gewesen.

Die Straßenfassade Kampstraße 20 vor der Sanierung mit dem großen Ladenfenster im Erdgeschoss. Foto: Stadt Wolfsburg

Beispiel in Fallersleben in der Kampstraße

Auch Objekte, die in den historischen Ortskernen von Fallersleben und Vorsfelde liegen und durch eine Erhaltungssatzung geschützt sind, könnten in den Genuss der Fördermittel kommen. In der historischen Altstadt von Fallersleben habe dieses zum Beispiel das Ehepaar Daniel und Alexandra Wiersdorf betroffen, die in der Kampstraße ein altes Fachwerkhaus schrittweise sanieren. Zuletzt sei es um den Rückbau der großformatigen Schaufenster im Erdgeschoss gegangen, die Mitte des 20. Jahrhunderts entstanden waren. Die neue Fassade des Ladengeschäfts sei nicht in alter Form rekonstruiert, sondern neu entwickelt worden. Sie sollte sich aber in ihrem Maßstab und den Materialien in die historischen Bauten der Nachbarschaft einfügen und sich gestalterisch auf das noch vorhandene Fachwerk im Obergeschoss beziehen.

Lesen Sie mehr Nachrichten aus Wolfsburg:

Weil es sich um ein Gebäude der Baualtersklasse 2 handele, also ein Fachwerkhaus, das zwischen 1836 bis 1870 entstanden ist, schreibe die 2019 neu formulierte Erhaltungssatzung Fallersleben Holzfenster als bestandsgerechte Erneuerungen zwingend vor. Die neuen Fenster seien in Eiche ausgeführt und farblich vor Ort bemustert worden. Die Mehrkosten für die Ausführung in Holz würden jetzt durch den Zuschuss der Stadt Wolfsburg anteilig ausgeglichen.

„Wir haben viele Gespräche geführt und manchmal um eine gute Lösung gerungen. Aber ich finde, dass sich das Ergebnis sehen lassen kann“, zieht Daniel Wiersdorf eine positive Bilanz im Abschlussgespräch. „Und die Fördermittel werden wir gleich in ein neues Teilprojekt investieren“, ergänzt Alexandra Wiersdorf.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de