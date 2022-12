Benefiz-Eishockeyspiel Eishockey in Wolfsburg: 2200 Zuschauer sehen Sieg der Polizei

So sehen Sieger aus: Die Ice-Bulls der Polizei Wolfsburg setzten sich mit 9:8 nach Penaltyschießen gegen das Wolfsrudel der Feuerwehr durch.

Wolfsburg. 5200 Euro gehen an die Kinder- und Jugendfeuerwehren und an drei Kinder, deren Mutter starb. So lief das Spiel, das passiert mit dem Geld.