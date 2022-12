Förderverein Heidi: Schlimmer Wasserschaden im Wolfsburger Büro

Ein Wasserschaden im Büro in der Reislinger Straße beeinträchtigt die ehrenamtliche Arbeit des Heidi-Fördervereins für krebskranke Kinder in den nächsten Wochen enorm.

Der Wolfsburger Förderverein Heidi, der sich seit Jahrzehnten für krebskranke Kinder engagiert, erlebte kurz vor dem Jahreswechsel eine böse Überraschung. Als Vorstandsmitglied Edith Horn am Freitag, 30. Dezember, die Tür zum Büro in der Reislinger Straße 67 aufschloss, stand mehrere Zentimeter hoch Wasser im Raum.

Wasserschaden im Büro des Heidi-Fördervereins in Wolfsburg

Horn informierte daraufhin den Vermieter, den Vorsitzenden Jens Uwe Kirsch und eine Gas-Wasser-Installationsfirma. „Die Firma konnte aber auch nur notdürftig den Heizkörper abbauen. Das Wasser war zu dieser Zeit bereits in alle Räume vorgedrungen und hat einen erheblichen Schaden angerichtet“, berichtete Kirsch. Der Heidi-Vorsitzende und seine Stellvertreterin Anette Schalow eilten ins Büro und entfernten zunächst die durchnässten Fußbodenbeläge und den nassen Teppich, um weiteren Schaden abzuwenden.

Der Vorstand des Heidi-Fördervereins mit Anette Schalow (links), Jens Uwe Kirsch, Franziska Bordon, Edith Horn und Sarah Piluso. Foto: LARS LANDMANN / regios24 (Archiv)

Heidi-Vorsitzender spricht von „Glück im Unglück“

„Wir hatten noch Glück im Unglück“, meinte Kirsch, „da der Wasserschaden durch regelmäßige Bürobesuche noch vor den Feiertagen entdeckt wurde. Dadurch wurde Schlimmeres verhindert.“ Fest stehe aber, so Kirsch weiter, dass eine ehrenamtliche Arbeit in dem Büro in der Reislinger Straße in den nächsten Wochen nicht möglich sei. Dies beeinträchtige die ehrenamtliche Arbeit des Fördervereins für krebskranke Kinder erheblich, so Kirsch abschließend.

mk

