Silvester in Wolfsburg: Feiernde mit Böllern beworfen – Verletzte

Feuerwerk, Partys- So schön war Silvester 2023 in Wolfsburg

Feuerwerk, Partys- So schön war Silvester 2023 in Wolfsburg

Feuerwerk, Partys- So schön war Silvester 2023 in Wolfsburg

Feuerwerk, Partys- So schön war Silvester 2023 in Wolfsburg

Feuerwerk, Partys- So schön war Silvester 2023 in Wolfsburg

Feuerwerk, Partys- So schön war Silvester 2023 in Wolfsburg

Feuerwerk, Partys- So schön war Silvester 2023 in Wolfsburg

Feuerwerk, Partys- So schön war Silvester 2023 in Wolfsburg

Feuerwerk, Partys- So schön war Silvester 2023 in Wolfsburg

Feuerwerk, Partys- So schön war Silvester 2023 in Wolfsburg

Feuerwerk, Partys- So schön war Silvester 2023 in Wolfsburg

Feuerwerk, Partys- So schön war Silvester 2023 in Wolfsburg

Feuerwerk, Partys- So schön war Silvester 2023 in Wolfsburg

Feuerwerk, Partys- So schön war Silvester 2023 in Wolfsburg

Feuerwerk, Partys- So schön war Silvester 2023 in Wolfsburg

Feuerwerk, Partys- So schön war Silvester 2023 in Wolfsburg

Feuerwerk, Partys- So schön war Silvester 2023 in Wolfsburg

Feuerwerk, Partys- So schön war Silvester 2023 in Wolfsburg

Feuerwerk, Partys- So schön war Silvester 2023 in Wolfsburg

Feuerwerk, Partys- So schön war Silvester 2023 in Wolfsburg

Feuerwerk, Partys- So schön war Silvester 2023 in Wolfsburg

Feuerwerk, Partys- So schön war Silvester 2023 in Wolfsburg

Feuerwerk, Partys- So schön war Silvester 2023 in Wolfsburg

Feuerwerk, Partys- So schön war Silvester 2023 in Wolfsburg

Feuerwerk, Partys- So schön war Silvester 2023 in Wolfsburg

Feuerwerk, Partys- So schön war Silvester 2023 in Wolfsburg

Feuerwerk, Partys- So schön war Silvester 2023 in Wolfsburg

Feuerwerk, Partys- So schön war Silvester 2023 in Wolfsburg

Feuerwerk, Partys- So schön war Silvester 2023 in Wolfsburg

Feuerwerk, Partys- So schön war Silvester 2023 in Wolfsburg

Feuerwerk, Partys- So schön war Silvester 2023 in Wolfsburg

Feuerwerk, Partys- So schön war Silvester 2023 in Wolfsburg

Feuerwerk, Partys- So schön war Silvester 2023 in Wolfsburg

Feuerwerk, Partys- So schön war Silvester 2023 in Wolfsburg

Feuerwerk, Partys- So schön war Silvester 2023 in Wolfsburg

Feuerwerk, Partys- So schön war Silvester 2023 in Wolfsburg

Feuerwerk, Partys- So schön war Silvester 2023 in Wolfsburg

Feuerwerk, Partys- So schön war Silvester 2023 in Wolfsburg

Feuerwerk, Partys- So schön war Silvester 2023 in Wolfsburg

Feuerwerk, Partys- So schön war Silvester 2023 in Wolfsburg

Feuerwerk, Partys- So schön war Silvester 2023 in Wolfsburg

Feuerwerk, Partys- So schön war Silvester 2023 in Wolfsburg

Feuerwerk, Partys- So schön war Silvester 2023 in Wolfsburg

Feuerwerk, Partys- So schön war Silvester 2023 in Wolfsburg

Feuerwerk, Partys- So schön war Silvester 2023 in Wolfsburg

Feuerwerk, Partys- So schön war Silvester 2023 in Wolfsburg

Feuerwerk, Partys- So schön war Silvester 2023 in Wolfsburg

Feuerwerk, Partys- So schön war Silvester 2023 in Wolfsburg

Feuerwerk, Partys- So schön war Silvester 2023 in Wolfsburg

Feuerwerk, Partys- So schön war Silvester 2023 in Wolfsburg

Feuerwerk, Partys- So schön war Silvester 2023 in Wolfsburg

Feuerwerk, Partys- So schön war Silvester 2023 in Wolfsburg

Feuerwerk, Partys- So schön war Silvester 2023 in Wolfsburg

Feuerwerk, Partys- So schön war Silvester 2023 in Wolfsburg

Feuerwerk, Partys- So schön war Silvester 2023 in Wolfsburg

Feuerwerk, Partys- So schön war Silvester 2023 in Wolfsburg

Feuerwerk, Partys- So schön war Silvester 2023 in Wolfsburg

Silvester in Wolfsburg Silvester in Wolfsburg: Feiernde mit Böllern beworfen – Verletzte

In der Neujahrsnacht ist die Wolfsburger Polizei zu mehreren Einsätzen ausgerückt. Gegen 0.30 Uhr gab es in der Innenstadt eine Auseinandersetzung, bei der Feuerwerkskörper gezündet und Pfefferspray genutzt wurde. Vier Personen wurden verletzt. Die Täter sind nach Polizeiangaben bislang unbekannt. Nach bisherigen Erkenntnissen hielten sich mehrere Personen vor einer Bar in der Porschestraße Ecke Kleiststraße auf, als diese von der Personengruppe mit Feuerwerkskörpern beworfen wurde. Auf Ansprache, dieses zu unterlassen, entwickelte sich ein Streitgespräch, in dessen Verlauf einer aus der Gruppe plötzlich gezielt Pfefferspray gegen einen 28-Jährigen einsetzte und es zu weiteren körperlichen Auseinandersetzungen kam. Im Anschluss flüchtete die Personengruppe in Richtung Fußgängerzone.

Gegen drei Uhr kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in der Saarstraße. Hier wurde ein 31-jähriger Wolfsburger verletzt, nachdem er angegriffen und mit Pfefferspray besprüht wurde. Danach flüchteten die Täter unerkannt. Der 31-Jährige wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum Wolfsburg gefahren. Personen, die Hinweise zu den Tätern der genannten Körperverletzungen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Wolfsburg unter (05361) 46460 zu melden. Außerdem gab es weitere Körperverletzungen, häusliche Gewalttaten sowie diverse kleinere Brände, überwiegend durch Feuerwerkskörpern.

Weitere Silvesternachrichten aus Niedersachsen:

Gute Laune bei Partys in Wolfsburg

Feucht-fröhlich und überwiegend friedlich feierten die Wolfsburgerinnen und Wolfsburger in der Silvesternacht. Größere Partys gab es unter anderem im Kolumbianischen Pavillon, in der Kneipenmeile Kaufhof und in der Disco Esplanade. Etwas gediegener ging es im Scharoun-Theater, in den Restaurants Lido und Zum Tannenhof oder beim Silvester-Dinner im Hotel Ritz-Carlton in der Autostadt und im Parkhotel zu. Die meisten Menschen feierten den Jahreswechsel aber privat im Kreis der Familie oder mit Freunden.

Ausgelassene Stimmung herrschte bei der Silvesterparty im Kolumbianischen Pavillon im Allerpark. Foto: Michael Uhmeyer / regios24

Notaufnahme des Klinikums: Menschen mit posttraumatischer Belastungsstörung behandelt

Etwa 100 Patienten behandelten die Mitarbeitenden der Zentralen Notfallaufnahme (ZNA) des Klinikums Wolfsburg innerhalb von 24 Stunden. „Damit sind wir wieder in etwa auf dem Vor-Corona-Niveau gewesen“, sagte der Leitende Oberarzt der ZNA, Dr. Ulf Harding. In den vergangenen beiden Jahren, als der Verkauf von Feuerwerk und größere Versammlungen verboten waren, seien es deutlich weniger Patienten gewesen.

Regina Pilz (links) und Eva Hofmann stießen im Café "Schau-ins-Land" im Diakonie-Hochhaus mit einem Glas Sekt auf das neue Jahr an. Foto: Michael Uhmeyer / regios24

Neben Patienten mit Verdacht auf Schlaganfall oder Herzinfarkt, gab es auch die klassischen Silvester-Verletzungen. „Wir hatten einige Menschen mit Verbrennungen durch Feuerwerk oder auch durch Wachsgießen“, berichtete Dr. Harding. Dazu seien einige Menschen eingeliefert worden, die zu viel Alkohol oder Drogen konsumiert hatten. Zudem habe es aufgrund von Schlägereien Verletzungen gegeben, die ärztlich behandelt werden mussten.

Auffällig, so Dr. Harding: Erstmals seien Menschen, die aus Kriegsgebieten wie der Ukraine oder Syrien nach Wolfsburg flüchteten, wegen einer posttraumatischen Belastungsstörung in die Notaufnahme eingeliefert worden – verursacht durch das laute Knallen der Raketen und Böller.

Dr. Harding spricht in seiner Bilanz von einem „normalen“ Silvester: „Wir sind dankbar, dass es keine ganz schlimmen Fälle gab, dennoch war viel zu tun. Es ist ein harter Job in der Notaufnahme, aber den macht unser tolles und fleißiges Team auch gerne und sehr gut.“

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de