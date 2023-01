Ehmen. Der Geschäftsmann betreibt mit seiner Familie zahlreiche Läden in Wolfsburg und startet Mitte Januar auch mit dem „Gaming Center WOB“ in der City.

Saman Karim und Bilal Taha vor dem neuen Friseursalon in der Mörser Straße in Ehmen.

Friseur in Wolfsburg Wolfsburger Friseur eröffnet neuen Salon in Ehmen

Wenn Not am Mann ist, schnappt sich Saman Abdul Karim selbst die Schere und den Kamm und schneidet seinen Kunden die Haare. „An Weihnachten und auch an Silvester waren so viele meiner Angestellten krank, da bin ich kurzerhand mit eingesprungen“, berichtet der 34-Jährige.

Zusammen mit seinen beiden Brüdern und zwei Schwestern betreibt der Geschäftsführer von Friseur Milan fünf Salons im Stadtgebiet, ganz neu den Imbiss „Chicken more“ in der Porschestraße 20 – eine Mischung aus Burger King und Kentucky Fried Chicken – und noch weitere Läden, so dass in Summe zirka 15 Geschäfte in der VW-Stadt zusammenkommen.

Gerade Salon im Edeka-Center in der Nordstadt eröffnet

Gerade erst im März 2021 wurde der Salon im Edeka-Center in der Allerstraße in der Nordstadt neu eröffnet, jetzt folgt das Geschäft in der Mörser Straße 94 in Ehmen – das seit dem 21. Dezember seine Türen geöffnet hat. Wo zuvor eine Änderungsschneiderei und davor ein Döner-Laden beheimatet waren, warten jetzt vier Friseurstühle und zwei Kindersitzplätze – eines in Form eines Motorrades und eines in Form eines roten Rennautos – auf Kundschaft.

„Bei uns kann man reinkommen und drankommen. Wir arbeiten schnell und ohne Termin, da gibt es kaum Wartezeiten“, versichert Mitarbeiter Bilal Taha, der aus dem Irak stammt, jedoch mehr als 15 Jahre lang in der Ukraine als Friseur gearbeitet hat und fließend Englisch, Russisch, Arabisch und schon ein bisschen Deutsch spricht.

Familie Karim kam 2008 nach Wolfsburg

Die Familie Karim kam 2008 nach Wolfsburg, eröffnete noch im selben Jahr das Hauptgeschäft in der Poststraße 2, in dem auf 300 Quadratmetern allerdings keine Damen frisiert werden. Heute gehören den fünf Geschwistern die Gebäude mit den Hausnummern 1 bis 4, in denen auch die Shisha Bar Barletta, eine Fleischerei mit Halāl-Angeboten und künftig ein Geschäft, in dem man sein Handy reparieren lassen kann, zu finden sind.

„Wir wollten unbedingt noch einen Salon in Mörse oder Ehmen eröffnen, weil es hier unseres Wissens nach kein weiteres Friseurgeschäft gibt, und waren lange auf der Suche, deshalb sind wir froh, dass wir hier jetzt fündig geworden sind“, erklärt Saman Karim. Im November haben die Renovierungsarbeiten begonnen: Bis auf den mit beigefarbenen Steinfliesen gefliesten Boden haben die Brüder den Laden komplett renoviert. Haben eine Teeküche eingebaut, den Kassentresen aufgestellt, die Wände neu mit grauer Farbe gestrichen, die überdimensionalen Spiegel aufgehängt, die Fensterfolie neu gestaltet und die Eingangsstufen hergerichtet.

In dem Geschäft werden Damen und Herren bedient. Geöffnet ist der Ehmer Salon Montag bis Freitag von 9 bis 19, samstags von 9 bis 18 Uhr.

„Gaming Center WOB“ soll Mitte Januar öffnen

Kurz vor der Eröffnung – diese ist für den 15. Januar geplant – ist das „Gaming Center WOB“ in der Bahnhofspassage, dort, wo früher das Tipico-Wettbüro ansässig war: Auf 400 Quadratmetern können künftig Billard und Darts gespielt werden, stehen Flipper, Kicker und die neusten PlayStation-Konsolen Besuchern ab 14 Jahren zur Verfügung. Im Center darf nicht geraucht werden. Das Center soll an sieben Tagen die Woche Montag bis Samstag von 10 bis 1 Uhr nachts und Sonntag ab 13 Uhr geöffnet haben. „Das wird der Renner, so etwas gibt es sonst nirgends in Wolfsburg“, freut sich der Geschäftsmann.

Für seine zahlreichen Geschäfte ist der Selfmade-Mann immer auf Suche nach Personal, aktuell werden Damen- und Herren-Friseure dringend gesucht.

