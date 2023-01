Wolfsburg. Nach drei Corona-Jahren mit schwierigen Bedingungen können Brautpaare entspannt planen. Das Standesamt hat 23 Termine an einem besonderen Datum.

Am 15. Januar findet die Wolfsburger Hochzeitsmesse im Congress-Park statt.

Hochzeiten 2023 Heiraten 2023 – Was Paare in Wolfsburg wissen sollten

Mit Maske, nicht in der Kirche, nur im engsten Familienkreis: Die Corona-Pandemie hat Hochzeitspaaren in den vergangenen drei Jahren einiges abverlangt. Doch 2023 können Heiratswillige endlich wieder entspannt planen, aktuell drohen keine neuen Corona-Auflagen. Krass: In den Hochzeitsmodengeschäften warten teils sogar noch Brautkleider von 2019 auf ihren Einsatz!

„Corona sorgt für Trau-Stau bei Wolfsburger Paaren“ – so titelte unsere Zeitung fast auf den Tag genau vor zwei Jahren. Anfang 2021 steckte der Hochzeitsbranche bereits das erste Corona-Jahr in den Knochen: Gastronomen und Caterer kämpften um ihre Existenzen, der Wolfsburger Hochzeitsmesse stand die zweite Absage bevor. Und auch für die Brautmoden-Geschäfte war es eine Ausnahme-Situation.

Das ist nun ganz anders. Die Pandemie ist in eine neue, entspanntere Phase getreten. Vielen Paaren, die ihre Eheschließung wegen Corona teils zwei, drei Mal verschoben haben, steht jetzt im Grunde nichts mehr im Wege. Und auch für alle anderen eröffnet sich die Chance auf ein rauschendes Hochzeitsfest im XXL-Format – sofern gewünscht.

So sieht es mit Örtlichkeiten für Trauungen aus

„Derzeit ist keine Veränderung der Terminbuchungen im Vergleich zu den Vorjahren festzustellen“, berichtet Jan-Niklas Schildwächter von der Stadt-Pressestelle zum Andrang auf die Örtlichkeiten, die das Standesamt der Stadt Wolfsburg anbietet. Trotzdem sollten Brautpaare nicht zu lange warten, um den Bund fürs Leben in ihrer Wunsch-Location schließen zu können.

Denn: Schon 300 Trautermine für 2023 sind nach Angaben des Pressereferenten reserviert. „Am gefragtesten sind traditionell die Schlosstrauungen in Wolfsburg und Fallersleben.“ Ausgebucht ist aber offenbar noch keine der Örtlichkeiten.

So verteilen sich die Reservierungen auf die zur Auswahl stehenden Trau-Orte:

• Schloss Wolfsburg: 151

• Schloss Fallersleben: 64

• Planetarium: 12

• Rathaus Wolfsburg: 39

• Verwaltungsstelle Fallersleben: 23

• Verwaltungsstelle Vorsfelde: 10

• Sky Lounge VW-Arena: 1

Auch 2023 werden coronabedingt viele Paare ihre Hochzeit nachholen, so wie 2022 Nicole und Manuel Lapisch aus Sülfeld ihre kirchliche Trauung. Foto: LARS LANDMANN / regios24(Archiv)

Wie es dieses Jahr mit besonderen Hochzeitsterminen steht

Paare, die es sich nach der Heirat leicht machen möchten mit der Feier der kommenden Hochzeitstage – die Liebste oder der Liebste soll den wichtigen Tag ja nicht immer verschwitzen –, wählen ein möglichst markantes Datum. Bei vielen ist das der Kennenlern-Tag. Es gibt sogar Paare, die am selben Tag Geburtstag haben und den als Sahnehäubchen zum Hochzeitstag machen. Doch wenn solche Daten als Termin für die Eheschließung aus irgendwelchen Gründen ausscheiden, muss ein anderes Datum her.

Beliebt sind daher her Schnapszahl-Daten. Doch da hat 2023 nichts zu bieten. Aber es gibt einprägsame Alternativen. Wie wäre es zum Beispiel mit dem 23.3.2023? Der fällt auf einen Donnerstag. Vielen noch besser passen dürfte der 23.6.23 – ein Freitag. Danach kann gleich ins Wochenende hineingefeiert werden oder am Samstag noch die kirchliche Trauung folgen.

Ob diese Zahl der Hochzeitstermine bei der Stadt Wolfsburg Zufall ist oder nicht: „Am 23. März 2023 gibt es insgesamt 23 Trautermine“, verrät Pressereferent Schildwächter: Zehn Termine sind es im Schloss Wolfsburg, je fünf in den Verwaltungsstellen Fallersleben und Vorsfelde sowie drei im Rathaus. Von diesen 23 Terminen sind bisher sechs Termine gebucht, vier im Wolfsburger Schloss und zwei in der Fallersleber Verwaltungsstelle.

Was das Standesamt Brautpaaren grundsätzlich empfiehlt

„Die Buchung von Trauterminen ist in Wolfsburg taggenau neun Monate im Voraus möglich“, informiert Schildwächter. Jeweils um 8.30 Uhr werden die Termine im Online-Traukalender freigeschaltet. Er betont: „Eine Vorabreservierung direkt beim Standesamt ist nicht möglich.“ Weitere Informationen gibt es auf der Stadt-Homepage unter www.wolfsburg.de/Newsroom/2015/01/19/14/10/Standesamt.

Was Inhaberinnen von Brautmodenläden schildern

„Es wird wieder mehr geheiratet als in den Jahren zuvor. Stand jetzt bin ich sogar schon wieder bei Umsätzen wie 2019 – das war mein bisher stärkstes Jahr“, freut sich Helene Arians, Inhaberin des Brautmodengeschäfts „Black Pearl“ in der Fallersleber Altstadt. Viele seien aber noch unsicher, wie groß gefeiert werden soll. „2023 ist auf jeden Fall geprägt von neuen Bräuten und von denen, die ihre Hochzeit wegen Corona geschoben haben. Ich habe sogar noch einige Bräute, die ihre Kleider schon 2019 ausgewählt hatten.“ Die Geschäftsfrau ist gespannt auf die Hochzeitsmesse. Da werde sie in Wolfsburg erstmals wieder mit einer Modenschau dabei sein.

„Die Leute haben Interesse, 2023 zu heiraten. Aber manche warten noch ab, weil sie noch etwas Angst wegen Corona haben“, hat Maria Teubler festgestellt. Sie betreibt in Reislingen-Südwest den Brautmodenladen „Mary Poppins“. Sie hat einige Kleider hängen, die für die Bräute schon 2022 angepasst wurden. „Und eine Braut, die sich nun im Juni trauen will, wollte eigentlich schon vor zwei Jahren heiraten.“ Sie hofft, dass die Hochzeitsmesse der Branche einen Schub gibt.

Das berichten Gastronomen

Wer mit vielen Gästen im festlichen Rahmen feiern möchte, sollte nicht mehr allzu lange warten mit der Buchung seiner Wunsch-Lokalität. „Wir sind schon zu 90 Prozent voll“, sagt Marcel Misch, stellvertretender Bankett-Leiter im Parkhotel am Steimker Berg. „Der Trend zeigt nach oben. Und wir sind schon wieder in der Nähe des Vor-Corona-Niveaus.“

Auch im Fallersleber Hoffmannhaus haben Hochzeiten wieder Konjunktur. „Es läuft wieder gut“, berichtet Pächter Uwe Eilert. Er habe schon viele Buchungen, es gebe aber noch freie Termine. „Die Brautpaare sind frohen Mutes. Auch wenn wir alle wissen, dass durch Corona nochmal etwas dazwischenkommen kann.“

Lesen Sie hier weitere Nachrichten aus Wolfsburg:

Die Wolfsburger Hochzeitsmesse ist wieder da

Nachdem die Wolfsburger Hochzeitsmesse wegen Corona 2021 ganz ausfallen musste und 2022 erst im März stattfinden konnte, ist sie nun zurück zur gewohnten Zeit: Am Sonntag, 15. Januar, wird von 10 bis 17 Uhr im Congress-Park so ziemlich alles geboten, was für die Hochzeitsvorbereitungen wichtig ist.

Zum Programm gehören zwei große Hochzeitsmodenschauen und Künstler. „Viele Aussteller beteiligen sich am Rahmenprogramm und bieten an ihren Ständen weitere Aktionen, Gewinnspiele und Vorführungen an“, kündigt Nils Hübner vom gleichnamigen Veranstaltungsservice an.

Gewinnspiel der Wolfsburger Nachrichten

Unsere Zeitung sucht das Brautpaar 2023: Sie heiraten dieses Jahr in Wolfsburg – ob kirchliche oder freie Trauung? Dann melden Sie sich bei uns! Für das Gewinner-Paar lockt ein toller Preis. Wenn Sie uns bei den Hochzeitsvorbereitungen teilhaben lassen und sich beim Besuch der Hochzeitsmesse am Sonntag, 15. Januar, von WN-Reporterin Stephanie Boy und einem Fotografen begleiten lassen möchten, schreiben Sie uns eine E-Mail an redaktion.wolfsburg@funkemedien.de. Bitte schicken Sie uns ein Foto und stellen sich kurz vor.

Das Sieger-Paar erhält einen 200-Euro-Gutschein für das Fallersleber Brautmodengeschäft „Black Pearl“ in der Bahnhofstraße 14. Bitte nennen Sie deshalb auch ihre Kleidergröße und ihre Vorstellungen, wie das Kleid aussehen soll. Inhaberin Helene Arians wird die Braut am Sonntag an ihrem Messestand persönlich beraten, sich schon im Vorfeld auf die Vorlieben der Braut 2023 einstellen und entsprechende Garderoben aus ihrem Laden präsentieren. Wir freuen uns auf viele Zuschriften!

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de