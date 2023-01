Wolfsburger Seniorin wird bei Arztbesuch bestohlen

Wolfsburg. In Wolfsburg bestahlen zwei Diebinnen eine Senioren während eines Arztbesuches. Eine Mitarbeiterin der Praxis griff in das Geschehen ein.

Zwei Diebinnen haben am Freitagvormittag eine 83-jährige Wolfsburgerin in einer Arztpraxis in der Porschestraße bestohlen. Eine Mitarbeiterin der Praxis stellte sich ihnen nach Angaben der Polizei in den Weg.

Vor dem Arztbesuch hatte die Seniorin Geld bei ihrer Bank abgehoben und ihre Geldbörse dann in den Rollator gesteckt, informiert die Polizei weiter. Im Anschluss stieg die 83-Jährige in den Fahrstuhl einer nahe gelegenen Arztpraxis. Dort bat eine der Täterinnen die Seniorin etwas von ihrem Handy vorzulesen und ihr Opfer so ablenkte. Die andere Täterin stahl währenddessen die Geldbörse aus dem Rollator.

Praxis-Mitarbeiterin hält Diebinnen fest

Erst in der Praxis bemerkte die 83-Jährige den Verlust ihrer Geldbörse. Sie machte laut auf sich aufmerksam. Eine Mitarbeiterin der Praxis eilte der Seniorin zu Hilfe und spürte die Täterinnen im Gebäude auf, teilt die Polizei mit. Die Mitarbeiterin hielt die Diebinnen mit der Unterstützung weiterer Mitarbeiter fest, bis die Polizei eintraf. Die Beamten nahmen Täterinnen fest und übergaben der Seniorin ihr Portemonnaie. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen in der Polizeiwache in der Heßlinger Straße entließen sie die Diebinnen.

