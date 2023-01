In der VW-Stadt noch selten anzutreffen: Lastenräder.

Verkehrswende Lastenräder sind in der VW-Stadt eher ein seltener Anblick

Wie die Klimaziele erreichen? Wie die Menschen für den Umstieg aufs Rad begeistern? Wolfsburg verfolgt bekanntlich den Plan von der Grünen Route, auf der man vom südöstlichen Stadtgebiet mindestens genauso flink mit dem Fahrrad wie mit dem Auto in die City und ins Werk gelangen soll. Ende offen.

Bremen hatte jetzt, ähnlich wie beim E-Auto geschehen, die Bürger mit einem Zuschuss für Lastenräder gelockt – und wurde direkt überrannt. Eine halbe Million Euro hatte die Stadt Bremen ausgelobt und war mit dem Bearbeiten der Anträge kaum mehr nachgekommen. Angesprochen waren Familien, genauso wie Kleinstgewerbe und Vereine.

Bundesamt fördert Lastenräder für Gewerbetreibende

In Wolfsburg ist der Anblick von Lastenrädern eher noch exotisch. Es sei denn, der Postbote kommt per Lastenrad um die Ecke. Ob Prämien dieserorts den Kauf von Lastenrädern ankurbeln könnten, ist fraglich. Zwischenzeitlich hatte das Land Niedersachsen auch Zuschüsse ausgelobt. Jetzt können Mittel für Elektro-Lastenvehikel noch über das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle beantragt werden – allerdings nicht von Privatpersonen. Dabei werden E-Lastenfahrräder und E-Lastenanhänger gefördert.

Stichwort Verleih. Auch da gibt es dieserorts noch Luft nach oben. Wer beispielsweise vom Bahnhof mit Koffer oder schwerer Tasche auf ein bereit stehendes Lastenrad hofft, wird enttäuscht. Ohnehin sei der Verleih, schilderte ein örtlicher Fahrradhändler, eher ein ärgerliches Geschäft. Material werde oftmals in desolatem Zustand abgegeben.

Lieferengpässe beruhigen sich langsam

Was gibt es sonst Aktuelles noch aus der hiesigen Fahrradszene? Zwar heißt es bei einer Blitzumfrage, dass die großen Lieferengpässe der Pandemie nicht mehr bestünden, im Einzelfall seien aber Teile immer noch schwierig zu beschaffen.

In größere Räume wird im Frühjahr der Händler E-Bike Kasten umziehen. Das Geschäft wird aus der Rothenfelder Straße wird sein Domizil in die freigewordenen Staples-Räume am Berliner Ring verlegen.

