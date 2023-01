„Blutengel“ tritt bei Horror-Festival in Wolfsburg auf

Der Delphin-Palast in Wolfsburg lehrt seine Besucher das Gruseln. Am Freitag und Samstag, 13. und 14. Januar, veranstaltet das Kino ein zweitägiges Horror-Nacht-Festival.

Zu den Höhepunkten des Horror-Festivals zählt neben einer Reihe von Filmen ein Konzert der Berliner Dark-Pop-Band Blutengel. „Ein einmaliges Ereignis, denn die Band ist bis dato noch nie in einer derartigen Location aufgetreten“, heißt es in einer Pressemitteilung des Delphin-Palastes.

Die 1998 gegründete Band gehört zu den erfolgreichsten und einflussreichsten der so genannten Schwarzen Szene. Sie hat 15 Alben veröffentlicht, die beiden jüngsten sind bis auf Platz 2 und 4 der deutschen Media Control Charts vorgestoßen.

Typisch für Blutengel sind tanzbare Electro-Rhythmen, eingängige Texte und der abwechselnde Gesang von Frontmann Chris Pohl und Ulrike Goldmann, die ihre Musikrichtung selbst als Gothic Pop bezeichnen. In den letzten Jahren kamen verstärkt rockige Elemente dazu. Live sind Blutengel bekannt für ihre Bühnenshows, bei denen die vier zumeist leicht bekleideten Performance-Künstlerinnen auch schon mal den einen oder anderen Tropfen Kunstblut auf der Bühne vergießen.

Da Blutengel thematisch gerne mit den Klischees des Vampirismus spielt, passt der Gig perfekt als Appetitanreger auf das Film-Highlight des Samstagabends: „The Lost Boys“ läuft ab 1.15 Uhr. In Joel Schumachers Blutsauger-Streifen aus dem Jahr 1987 sucht die titelgebende Motorradgang bei Nacht das Küstenstädtchen Santa Clara heim. Die Hauptrollen spielen Kiefer Sutherland, Corey Feldman und Corey Haim. In weiteren Rollen sind Jason Patric, Dianne Wiest, Jamie Gertz und Alex Winter in dem Kultfilm zu sehen.

Am Freitag, 13. Januar, beginnt das Festival um 17 Uhr mit „Freitag der 13. - Jason lebt“. Bevor es um 20.15 Uhr mit dem deutschen Netflix-Erfolg „Blood Red Sky“ weitergeht, in dem Terroristen in einem Flugzeug auf eine Vampirin treffen, findet eine Diskussionsrunde zum Thema „Der deutsche Genrefilm“ statt. Produzent Benjamin Munz steht dem Publikum nach der Vorführung Rede und Antwort.

Es folgt um 23.15 Uhr das Gruselhaus-Stück „Sinister“ mit Ethan Hawke und anschließend ein Überraschungsfilm.

Der zweite Festivaltag startet am Samstag, 14. Januar, um 15 Uhr mit dem Kurzfilm-Block „Bloody Shorts“, bei dem das Publikum per Stimmzettel den besten Kurzfilm kürt. Vor dem großen Finale in der Nacht folgen der Horror-Thriller „Eden Lake“ mit Michael Fassbender, ein brandfrischer Überraschungsfilm sowie „Red Screening – Blutige Vorstellung“, in dem ein Killer ausgerechnet in einem Kino sein Unwesen treibt.

Das Festival ist an beiden Tagen nur für Erwachsene zugänglich. Tickets gibt es im Kino oder auf dessen Homepage. Karten sind für einzelne Filme, das Blutengel-Konzert und die beiden Festival-Tage erhältlich.

