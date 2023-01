Wolfsburger Sternsinger bringen Jahressegen auch nach Hannover

Wolfsburg. Wolfsburger Sternsinger waren nicht nur in Wolfsburg und Ortsteilen unterwegs: Selbst in den niedersächsischen Landtag brachten sie ihren Segen.

Vier Sternsinger von der St.-Michael-Gemeinde in Vorsfelde besuchten den niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil und Landtagspräsidentin Hanna Naber in ihren Büroräumen in Hannover.

Vier Sternsinger aus St. Michael Vorsfelde haben den niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil und die Landtagspräsidentin Hanna Naber in ihren Büroräumen in der Landeshauptstadt Hannover besucht. Sie überbrachten den Segen vom Kind in der Krippe, den die Heiligen Drei Könige in den Tagen in die Häuser, Wohnungen und Segensorte bringen. So ist nun an der Tür des Ministerpräsidenten und der Landtagspräsidentin der Schriftzug 20*C+M+B+23 zu lesen, was soviel bedeutet wie „Christus mansionem benedicat“, Christus segne dieses Haus.

Die vier Vorsfelder Sternsinger Leonie Schmidt, Michaela Schmidt, Fabienne Brinkwirth und Victoria Hübler mit ihren Betreuern Stefanie und Ingo Schmidt machten sich in den frühen Morgenstunden des Tages nach Hannover auf.

Die Sternsinger besuchten Ortsbürgermeister André-Georg Schlichting in der Verwaltungsstelle in Fallersleben. Foto: LARS LANDMANN / regios24

Für alle war es laut Mitteilung ein ganz besonderes und vielleicht ja sogar ein einmaliges Erlebnis, den Segen in die Räume der niedersächsischen Landesregierung zu bringen. Und sie brachten nach eigenen Angaben nicht nur Musik, Licht und Hoffnung in den Landtag, sie sammelten auch Geld für Kinder in Not.

Geld für Indonesien

Das Geld der Aktion gehe in diesem Jahr an die indonesische Nichtregierungsaktion „ALIT“. Sie engagiere sich für gefährdete Kinder und biete Kurse an, um Gewalt vorzubeugen.

Unterwegs waren zudem auch die Sternsinger der St.-Marien-Kirchengemeinde Fallersleben. Unter anderem besuchten sie laut Mitteilung die örtliche Verwaltung am Hofekamp und dort auch Ortsbürgermeister André-Georg Schlichting.

Sternsinger zu Gast beim Ortsrat

Zudem haben Vertreter des Ortsrates Westhagen die Sternsinger empfangen. Dort gab es einen kleinen Vortrag und ebenfalls eine Spende für die Aktion „Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“, so Ortsbürgermeisterin Ludmilla Neuwirth.

Auch in diesem Jahr empfingen Vertreter des Ortsrates Westhagen die Sternsinger. Foto: Privat

