Mann greift Jungen in Wolfsburg an – Polizei sucht nach Hinweisen

Im Bereich eines Teiches an der Kreisstraße 5 in Nordsteimke hat es am Sonntagnachmittag eine Begegnung zwischen zwei Jungen und einem Mann gegeben. Der Mann soll sich laut Polizei „unangemessen“ verhalten haben. Nach bisherigen Erkenntnissen ging der Unbekannte auf die Jungen zu, die sich an dem Teich in der Nähe eines Kleingartenvereins aufhielten und spielten. Plötzlich sprach der Mann die Kinder auf weggeworfenen Müll an und erfasste einen der Jungen an dessen Jacke. Dieser riss sich los, während sein Bruder die Mutter verständigte. Daraufhin lief der Mann davon.

Keines der Kinder wurde verletzt. Eine Absuche des Bereiches nach dem Unbekannten durch eine Streifenwagenbesatzung war erfolglos. Der Mann war etwa 40 Jahre und soll kurze graue Haare und ein auffallend rotes Gesicht gehabt haben. Er trug eine Arbeitsjacke und eine dunkle Hose. Der Unbekannte war in Begleitung eines schwarz-weißen, mittelgroßen Hundes. Personen, die Hinweise zu dem Unbekannten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Vorsfelde unter zu melden.

(05363) 809700

