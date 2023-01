Wer hat Zeit? Die Stadt Wolfsburg sucht Schiedspersonen

Für den Schiedsbezirk Detmerode wird eine neue Schiedsperson gesucht. Das teilt die Stadt Wolfsburg mit. Wer in Detmerode wohnt und Interesse daran hat, Menschen ehrenamtlich zu helfen, könne sich ab sofort bei der Stadt bewerben.

Das Schiedsamt ist eine ehrenamtliche Tätigkeit zur außergerichtlichen Streitschlichtung. Insbesondere in Fällen von Beleidigung, Sachbeschädigung, Nachbarstreitigkeiten, Hausfriedensbruch, Bedrohungen und ähnlichem kommen die Schiedspersonen zum Einsatz.

„Schiedspersonen vermitteln bei Rechtsstreitigkeiten zwischen Privatpersonen und sorgen dafür, dass nicht jeder Fall vor Gericht landet. Das entlastet sowohl die Streitparteien als auch die Gerichte und trägt zu einem besseren Zusammenleben in unserer Stadt bei“, sagt Oberbürgermeister Dennis Weilmann. „Ich bedanke mich bei allen, die sich für dieses besondere und wichtige Ehrenamt bereit erklären und freue mich auf die Bewerbungen.“

Freude an der Rechtsanwendung

Als Voraussetzungen für die Tätigkeit als Schiedsperson sollten Bewerberinnen und Bewerber Lebenserfahrung, Kommunikationsfähigkeit sowie die Bereitschaft, bei rechtlichen Streitigkeiten für eine gütliche Streitschlichtung zu sorgen, mitbringen. Die Schiedspersonen hätten die Aufgabe, zwischen den Parteien zu vermitteln und dürften keinen Zwang zur Einigung ausüben. Das Motto laute: „Schlichten statt richten.“

Bewerber müssten in dem entsprechenden Schiedsbezirk ihren ständigen Wohnsitz haben, sollten nicht jünger als 30 Jahre sein und nicht durch gerichtliche Anordnung in der Verfügung über ihr Vermögen beschränkt sein. Besondere Vorkenntnisse seien nicht erforderlich. Erwartet würden jedoch Freude an der Rechtsanwendung und die Bereitschaft, sich darin fortzubilden.

Schiedspersonen erhalten eine Pauschale von 50 Euro

„Interessenten sollten berücksichtigen, dass mit der Amtsausübung eine gewisse Ortspräsenz und ein gewisser zeitlicher Aufwand verbunden sind, die jedoch nicht präzise bestimmt werden können“, heißt es vonseiten der Stadt. Die Schiedspersonen würden je nach Größe des Schiedsbezirkes vom jeweils zuständigen Organ der Stadt für die Dauer von fünf Jahren gewählt. Anschließend würden sie vom Direktor des Amtsgerichts bestätigt.

Die Schiedspersonen erhielten, neben persönlicher Betreuung und Ersatz der entstehenden Auslagen, eine monatliche Wohnraumpauschale in Höhe von 50 Euro. Wer Interesse an dieser ehrenamtlichen Tätigkeit hat, könne sich bis zum 6. Februar bewerben. Ein Bewerbungsformular und nähere Informationen gibt es online auf www.wolfsburg.de/schiedsperson. Bei Fragen können sich Interessierte telefonisch unter (05361) 282199 oder per E-Mail an rat-service@stadt.wolfsburg.de melden.

red

