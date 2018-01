Jazzfreunde feiern ihren 40. Geburtstag

Die Jazzfreunde laden am Freitag, 12. Januar, in den Lindenhof ein: Ab 20 Uhr geben zum 40. Clubgeburtstag die Band „Roger & The Evolution“ aus Berlin und Denise Gordon ein Konzert, wie Dieter Plünnecke von den Jazzfreunden mitteilt. Als besonderes Geburtstagsgeschenk bringt die Band die Sängerin Denise Gordon mit. Shuffliger Rhythm & Blues, Jump & Jive, Boogie Woogie – orientiert am Sound der Legenden Louis Prima, Sam Butera und Louis Jordan – sind die Hauptgerichte auf der Speisekarte der „Evolution“, und ein besonderes Markenzeichen: der Beat aus New Orleans. Diesen hat Roger Radatz einst von Drummer-Legende Freddie Kohlman beigebracht bekommen. An Radatz Seite sind die beiden Urgesteine Alfred Wagner am Tenorsaxophon und Bob Culverhouse am Kontrabass sowie der Pianist Harold John von Abstein.

