TSG Mörse bietet Rücken-Kursus

Mörse Die TSG Mörse bietet einen neuen Rücken-Fit-Kursus an. Start ist am Freitag, 19. Januar, von 17 bis 18.30 Uhr in der Mehrzweckhalle Mörse. Der Kursus beinhaltet ein Herz-Kreislauftraining, muskelaufbauende sowie rückengerechte Funktionsgym- nastik und Entspannungsübungen. ...