Lärmschutzwand wird als nächstes gekappt

In der Länge ist die Lärmschutzwand für das Neubaugebiet „An der Gärtnerei“ in der vergangenen Woche fertiggestellt worden – aber in der Höhe muss sie noch gekappt werden. Das und Details zum weiteren Vorgehen bei dem umstrittenen Beton-Bauwerk gab Stadtplaner Hermann Mensink am Donnerstagabend im...