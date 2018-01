Die Wildkammer ist nun ein Restaurant

Vor der offiziellen Eröffnung am kommenden Montag stehen für Jörg Lehmann und sein Team erst einmal einige Probeessen im neuen Restaurant „Wildfrisch und Oberglücklich“ in Nordsteimke an – so testen Freunde und Wegbegleiter die Speisen zunächst an diesem Wochenende.„Die Idee hatten wir schon lange...