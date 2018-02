Trio macht es sich gemütlich

Mörse Auf ihrer „Überall-Daheim“-Tour gastiert die Band Lupid am Sonntag, 4. Februar, 19 Uhr (Einlass ab 18 Uhr) im Café Schrill in Mörse. „Ich brauch kein Luftschloss, du schenkst mir Raum, in den wärmsten Farben beschmier’n wir die Mauern, verschieben die Grenzen, wenn...