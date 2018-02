Bastel-Café im Café Kerksiek

Ehmen In der Begegnungsstätte Café Kerksiek, Feldscheide 6, in Ehmen findet am 19. Februar, von 15 bis 17 Uhr, wieder das BastelCafé statt. Es werden Fensterbilder zum „Frühling“ gebastelt. Für das Material wird um einen Beitrag in Höhe von 3 Euro gebeten.