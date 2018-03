Mit Mohrs reden im Sportheim Velstove

Velstove Eine weitere Veranstaltung der Reihe „Mit Mohrs reden“ findet am Donnerstag, 15. März, von 19 Uhr an im Sportheim Velstove, Alte Handelsstraße 50, statt. Oberbürgermeister Klaus Mohrs wird sich gemeinsam mit Ortsbürgermeisterin Angelika Jahns zu verschiedenen ortsbezogenen Themen äußern. Mohrs will...