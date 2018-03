Bewegung tut den älteren Menschen gut

„Trimm’ dich, komm’, mach’ doch mit, musst öfters mal zum Turnen geh’n, dann wirst’e wieder fit!“: So hieß es am Samstag in der Hehlinger Mehrzweckhalle, als nach dem Auftakt im Oktober 2017 in Hattorf, diesmal in der Hehlinger Mehrzweckhalle „Bewegt begegnen“ für die Dörfer Hehlingen, Barnstorf,...