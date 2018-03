Osterfeuer in Ehmen – Holz wird gesammelt

Ehmen Für das Osterfeuer in Ehmen am Samstag, 31. März, wird zurzeit Holz gesammelt, wie die Ehmener Jugend mitteilt. Ab Samstag, 17. März, kann bis 20 Uhr beim Osterfeuerplatz/Verlängerung Kreuzkamp in Ehmen angeliefert werden. Annahmestopp ist der 25. März. Angeliefert werden darf: Baum- und...