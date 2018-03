Ein neues Angebot für Turnkinder

Der Ort wächst und wächst, immer mehr junge Familien ziehen vor allem ins Neubaugebiet Wildzähnecke. Freizeitangebote müssen her, und da stehen Sport und Bewegung oben an. Grund genug, für den WSV und den MTV aus dem benachbarten Vorsfelde jetzt mit einem Angebot an den Start zu gehen. Bei den...