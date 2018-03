Kahlschlag – Restarbeiten notwendig

Die ohne Genehmigung der Naturschutzbehörde am Hochbehälter gefällten Bäume und Büsche landen auf dem Osterfeuer. Dies hatten wir in unserer gestrigen Ausgabe ausführlich berichtet. Zum aktuellen Prozedere in Sachen Verfahren gegen die LSW teilt die Stadt zudem mit, dass mit Blick aufs laufende...