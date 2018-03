Sammlung fürs Osterfeuer

Wendschott Die Abholung von Baum- und Gartenabschnitten für das Osterfeuer in Wendschott kann unter Tel: (0 53 63) 2 01 60 bis Donnerstag, 22. März, in der Zeit von 16 bis 20 Uhr angemeldet werden. Die Abfuhr erfolgt am Samstag, 24. März, ab 8 Uhr, wie Dieter Biniek mitteilt.