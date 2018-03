Handarbeitscafé im Café Kerksiek

Ehmen In der Begegnungsstätte Café Kerksiek, Feldscheide 6, in Ehmen klappern am Mittwoch, 28. März, ab 15 Uhr die Strick- und Häkelnadeln. In gemütlicher Runde werden Strickwaren hergestellt. Falls erwünscht, kann Material gegen einen Beitrag von 3 Euro zur Verfügung gestellt werden.