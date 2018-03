Gottesdienst für Familien an Ostermontag

Nordsteimke Am Ostermontag, 2. April, ist in der Nordsteimker Kirchengemeinde viel los: Um 10.45 Uhr feiern die Mitglieder einen Gottesdienst für Groß und Klein, Jung und Alt. „Das Osterwunder“ ist Thema des Gottesdienstes. Da gibt es diesmal nicht nur was zu hören, sondern auch zu sehen und zum Mitmachen, wie...