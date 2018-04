Hattorfer Störche sind da!

Es war eine kleine Sensation: Im vergangenen Jahr gab es die erste erfolgreiche Weißstorchbrut seit sechs Jahrzehnten in Hattorf. Doch nicht nur das: Es war der bis dato späteste Storchenküken-Schlupf, den es je in Wolfsburg gab – am 3. Juli kamen die beiden Jungen zur Welt.

Nun ist das Nest auf dem einst vor 25 Jahren vom damaligen Gärtnereibesitzer angelegten Metallrahmen auf dem früheren Gärtnereischornstein in der Plantage wieder besetzt: Ein Leser aus Hattorf meldete sich am Mittwoch in der Redaktion und berichtete, dass das Nest wieder mit zwei Störchen besetzt ist. cc