Mit dem Trabi zum Bierkönig auf Mallorca

Ehmen Am Ballermann sind Teja Schönberger und Christoph Neumann mit DJ Düse verabredet. Start ist nächste Woche in Ehmen.

Eigentlich ist „DJ Düse, der König vom Bierkönig auf Mallorca“ an allem schuld, sagen Teja Schönberger und Christoph Neumann. Denn „Düse“, der mit Geburtsnamen Daniel Berger heißt, hat sich von den beiden Gifhornern während dessen jüngsten Aufenthalts beim so genannten „Saison-Opening“ auf der Balearen-Insel einen Trabi gewünscht.

Den hat das Duo vor drei Wochen im Internet entdeckt, für 634 Euro ersteigert und aus Bayreuth abgeholt. „Wir haben die 41 Jahre alte rote Rennpappe mit ihren 26 PS dem TÜV vorgeführt – und der hat sofort seine Plakette drauf geklebt. Vorher hatten wir nur ein bisschen den Vergaser gereinigt, das war’s“, berichtet Schönberger, Immobilien-Kaufmann aus Grußendorf, der sich eigentlich für amerikanische „Schlitten“ interessiert: „Ein Sponsor hat den Motor durchrenoviert. Wir haben ein bisschen rumgefummelt, jetzt läuft er 100.“

Am Dienstag, 17. April, um 10 Uhr fällt vor der Classic Lounge in Ehmen der Startschuss. Dann wollen Schönberger und Neumann 800 bis 1000 Kilometer zurücklegen und sich abends „wahrscheinlich völlig durchgerüttelt“ ein günstiges Hotel irgendwo auf der Strecke suchen.

Denn für die drauffolgende Nacht haben sie sich in einem Fünf-Sterne-Hotel in Monaco eingebucht. Alleine 1200 Kilometer sind es bis zum Stadtstaat an der französischen Mittelmeerküste. „Wir möchten die ganzen Lamborghini- und Ferrari-Fahrer ein bisschen ärgern und mit unserem Trabi durch die Straßen grooven“, freuen sich die beiden Abenteurer.

Am 19. April muss das Trabi-Duo bis 21 Uhr in Barcelona sein und wird dann 1800 Kilometer zurückgelegt haben. Von dort aus geht es mit der Fähre auf „die beliebteste Insel der Deutschen“.

Die Tour, die auch auf Facebook Fans gefunden hat und der mittlerweile nach Angaben des Duos mehr als 1200 Menschen folgen, hat so viel Aufmerksamkeit erregt, dass die Trabi-Fahrer am Freitag, 20. April, um 14 Uhr vor dem Bierkönig am Ballermann von Presse, Funk und Fernsehen empfangen werden. „Ich glaube, es kommt sogar die Bild-Zeitung Mallorca, weil es wohl der erste Trabi auf Malle ist“, meint Schönberger. Dann endlich soll auch DJ Düse, ein gebürtiger Leipziger, sein neues Fahrzeug in Empfang nehmen. Der Flug von Mallorca zurück nach Deutschland geht am 23. April.

20 Sponsoren unterstützen die Tour mit allem Möglichen: Vom Picknickkorb über T-Shirts und Mützen bis hin zu Radio-Boxen gab es „Panzertape, Kabelbinder und Draht – falls mal was abfällt“ sowie 30 Liter Zwei-Takt-Öl. „Das ist ja heutzutage nur noch schwer zu bekommen“, erzählt Schönberger schmunzelnd.