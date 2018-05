Betrunkener Golf-Fahrer fährt Verkehrsschild um

Ehmen Dank der schnellen Reaktion von Zeugen konnte am Donnerstagabend ein stark alkoholisierter Golf-Fahrer aus Wolfsburg in Ehmen aus dem Verkehr gezogen werden. Laut Polizeiangaben war der 47-Jährige um 21.30 Uhr beobachtet worden, wie er auf der Straße Bockhorst mit seinem Fahrzeug in Schlangenlinien fuhr und dabei über eine Verkehrsinsel steuerte. Hierbei wurde ein Verkehrsschild beschädigt. „Fußgänger waren zum Glück nicht in der Nähe“, sagte ein Beamter. Da die Zeugen dem weiterfahrenden Golf-Fahrer folgten, trafen die Beamten den Mann noch an seinem abgestellten Auto an. Ein Alkoholtest ergab 1,98 Promille. Daraufhin wurde der Führerschein sichergestellt und eine Blutprobe entnommen.

Anmeldung Noch nicht bei der Peiner Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder