Gemeinsam Schnacken über Aktuelles im Ort

„Wat gifft et Nieet in’n Dörpe?“ – diese Frage nach den Neuigkeiten im Dorf stellen sich die Nordsteimker Plattdeutsch-Gruppe „De Plattdütsch-Stammdisch“ bei jedem Treffen. So auch, als sich die Mitglieder am Montagabend im Hotel Lindenhof zum 200. Mal trafen und das Jubiläum gemeinsam mit...