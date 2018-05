Frauenkreis geht Spargel essen

Reislingen Zu zwei Veranstaltungen lädt der evangelische Frauenkreis Reislingen-Neuhaus im Mai ein. „Gute Freunde“ lautet das Thema beim Monatstreffen am Mittwoch, 16. Mai, um 15 Uhr im Bürgerzentrum, Gerta-Overbeck-Ring 13. Am Donnerstag, 31. Mai, beginnt eine Tour um 12 Uhr mit einem Spargelessen in der...