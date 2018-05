Sprechstunde mit Bachmann

Nordsteimke Wo drückt der Schuh? Das möchte Ortsbürgermeister Hans-Georg Bachmann während seiner Sprechstunde wissen. Diese findet am Mittwoch, 16. Mai, um 18 Uhr in Nordsteimke statt. Dort ist der Ortsbürgermeister in der Sprechstelle in der Steinbeker Straße 4 (neben der Feuerwehr) anzutreffen. Bachmann...