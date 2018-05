Einführung der Kirchenvorsteher in Velstove

Velstove In der Martin-Luther-Kirche findet am Sonntag, 24. Juni, um 10.45 Uhr die Verabschiedung und Einführung der Kirchenvorsteher aus Velstove statt. Die musikalische Gestaltung übernimmt der Gospeltrain Danndorf. Im Anschluss an diesen Gottesdienst wird nach einem gemeinsamen Mittagessen eine...