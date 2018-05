Autos krachen auf Kreuzung zusammen

Nordsteimke Bei dem Unfall an der Steinbeker Straße/L 322 in Nordsteimke verletzen sich vier Menschen leicht.

Vier Leichtverletzte hat ein Unfall am späten Freitagnachmittag an der Kreuzung Steinbeker Straße/L 322 gefordert. Ein 43-jähriger Wolfsburger wollte nach Angaben der Polizei gegen 17 Uhr mit seinem Touran von der Landesstraße 322 nach links in die Steinbeker Straße einbiegen. An Bord waren auch zwei Kinder im Alter von sechs Jahren. Unterdessen war eine 39-jährige Tiguan-Fahrerin mit vier Kindern im Alter von 5, 5, 7 und 14 Jahren auf der Steinbeker Straße in Richtung L 322 unterwegs. Beide Fahrzeuge kollidierten auf der Kreuzung.

Der 43-jährige Touran-Fahrer und eines der Kinder in seinem Auto sowie die 39-jährige Tiguan-Fahrerin und eines der Kinder in ihrem Wagen wurden leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten nach Angaben der Polizei abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 65 000 Euro.