Käferschule an der Lavinia-Fontana-Straße soll erweitert werden

Gute Nachrichten hatte Christoph Andacht von der Stadtverwaltung am Dienstag für den Ortsrat Neuhaus-Reislingen im Gepäck. Die Stadt will die Käferschule am Standort Lavinia-Fontana-Straße erweitern. Der Verwaltungsvorschlag deckt sich mit einem Antrag der CDU-Fraktion vom 24. April. Christine...