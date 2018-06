Störche sind Uwe Bethkes liebstes Fotomotiv

Es bietet sich förmlich an: Schaut Hobbyfotograf Uwe Bethke aus dem Fenster im Obergeschoss seines Hauses, so hat er den optimalen Blick auf das Storchennest auf dem Kirchdach in Hehlingen. „Ist doch ein tolles Fotomotiv“, dachte sich der Hehlinger – und wurde schnell in den Bann gezogen, wie er...