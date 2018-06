Schulprojekt: Sicher durch den Straßenverkehr

Sülfeld . „Sicher durch den Straßenverkehr“ lautete das Motto der Mobilitätswoche an der Grundschule Sülfeld. Gemeinsam mit Verkehrswacht, Polizei, ACE und WVG trainierten die Schüler das richtige Verhalten. 123 Kinder nahmen an der so Mobilitätswoche teil. Die Erstklässler...