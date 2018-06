Plattdeutsch-Treff in der Heimatstube

Hattorf Der Kulturverein Hattorf veranstaltet am Dienstag, 26. Juni, um 19 Uhr „Plattdeutsch für Anfänger“ in der Heimatstube des Kulturvereins auf dem Lindenberg. Am Donnerstag, 28. Juni, um 15 Uhr können Interessierte dort plattdeutsch Kaffeetrinken.