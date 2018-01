Fallersleben In der Nacht zum Freitag wurde in Fallersleben ein VW Bus im Wert von 35 000 Euro entwendet. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Der 60 Jahre alte Besitzer hatte seinen in weiß lackierten VW Multivan vom Typ T5 um 21.30 Uhr auf seinem Grundstück in der Sachsenstraße abgestellt. Als der Besitzer morgens um 7 Uhr den Diebstahl bemerkte, verständigte er sofort die Polizei.

Anmeldung Noch nicht bei der Peiner Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder