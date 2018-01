Roger Meyer siegt beim 44. Neujahrsschießen des USK

Erstmals fand das traditionelle Neujahrsschießen mit nachgebauten Vorderlader-Militär- und Jagdgewehren aus dem 19. Jahrhundert für die Mitglieder des USK Fallersleben und Gastschützen am Samstag statt. Vorjahressieger Reinhold Brekardin und seine Ladeschützen Gerhard Meyer, Martin Thies und Karl-Heinz Müller hatten sich dazu wieder einen besonderen schießsportlichen Wettbewerb ausgedacht. Die selbstgefertigte Munition wurde übrigens, wie auch das Pulver, von den Ladeschützen kostenlos zur Verfügung gestellt. Der Wettbewerb um den Pokal des Neujahrskönigs ist als Jedermannschießen ausgelegt und war auch in diesem Jahr recht gut besucht, wie der Verein mitteilt. Jeder der 20 Teilnehmer, davon zwei Gastschützen, schossen auf eine Adler-Scheibe, in Anlehnung an die handgemalte Siegerscheibe, mit besonderem Auswertemodus. Wie in den vergangenen Jahren kümmerte sich Otto Schönijahn um Anmeldung und Auswertung. Sieger des Wettbewerbes und damit automatisch Ausrichter des Neujahrsschießen 2019 wurde Roger Meyer mit 60 Ring vor Jürgen Schubert mit 55 Ring (Platz 2) und Gerhard Meyer mit 50 Ring (Platz 3). Alle drei Erstplatzierten bekamen einen Pokal. Der Sieger erhielt als Neujahrskönig neben dem Siegerpokal auch die von Gerhard Meyer gestiftete, handgemalte Ehrenscheibe. Der beste Gastschütze mit 40 Ring wurde Fabian Poll. Der Reinerlös aus Startgeldern und Spenden von 145 Euro kommt wieder der USK-Jugend zugute.

Anmeldung Noch nicht bei der Peiner Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder