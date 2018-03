Musikkreis lädt zur Andacht ein

Fallersleben Eine musikalische Andacht mit meditativen Gesängen findet am Sonntag, 4. März, um 17 Uhr in der katholischen St.-Marien-Kirche in Fallersleben, Herzogin-Clara-Straße, statt. Unter dem Titel „Hagios“ (zu deutsch: Heilig) werden Stücke des Komponisten Helge Burggrabe gespielt. Dazu gehört unter...