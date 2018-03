Landfrauen treffen sich – Vortrag über Tansania

Fallersleben Die Landfrauen Fallersleben und Umgebung treffen sich am Donnerstag, 15. März, um 14 Uhr in der Gaststätte „Hopfenspeicher“ in Calberlah. Als Referent spricht Ernst Meyer aus Uetze. Er ist auf den Spuren von Professor Grzimek und Hardy Krüger – Hatari in Deutsch-Ostafrika. Anmeldung bei den...