Heilbad Fallersleben – Landesregierung prüft, ob das funktioniert

Wird Fallersleben ein Heilbad oder Kurort? Wie die Chancen der Hoffmannstadt stehen, wollten Vertreterinnen des niedersächsischen Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung zusammen mit Ortsbürgermeisterin Bärbel Weist und Maren Körber, kommissarische Leiterin des Schwefelbades Fallersleben, herausfinden. Sie unternahmen laut einer Mitteilung der Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) eine Ortsbegehung, um die Voraussetzungen für eine mögliche Prädikatisierung Fallerslebens zu erörtern. Begleitet wurden sie hierbei von Christoph Kaufmann, Abteilungsleiter Tourismusvertrieb der WMG.

Dem Termin vorausgegangen war ein Beschluss des Ortsrats Fallersleben-Sülfeld aus dem Jahr 2017, nach dem es zu prüfen galt, unter welchen Rahmenbedingen und Voraussetzungen eine Prädikatisierung Fallerslebens als Heilbad infrage kommt.

Besichtigt wurden zu diesem Zweck das Schwefelbad, der Schwefelbadpark, der Schlosspark sowie der historische Stadt-kern Fallerslebens. In Anschluss an die Begehung folgte ein Gespräch in dem Alexandra Schubert vom niedersächsischen Wirtschaftsministerium das Prädikatisierungsverfahren und die zu erfüllenden Voraussetzungen erläuterte.

Ortsbürgermeisterin Bärbel Weist übergab ihrerseits die für das Verfahren nötigen Unterlagen über die Schwefelquelle, das Quellenschutzgebiet, die Entstehung und Entwicklung des Schwefelbades sowie zur medizinischen und allgemeinen Infrastruktur Fallerslebens.

Es handelte sich bei dem Termin um eine sogenannte Vorabbegehung, bei der zunächst geprüft wird, ob grundsätzlich Voraussetzungen für eine staatliche Anerkennung als Kurort oder andere Möglichkeiten der Prädikatisierung Fallerslebens festzustellen sind und ein formaler beziehungsweise offizieller Antrag Aussicht auf Erfolg haben könnte.

Ausgehend von den erhaltenen Unterlagen und der Ortsbegehung prüft das Ministerium laut der WMG-Mitteilung nun, welche Voraussetzungen bereits für eine Prädikatisierung Fallerslebens als Heilbad, Kurort oder Erholungsort mit Heilquelle oder des Schwefelbades als kurmedizinische Einrichtung gegeben sind und spricht anschließend eine Empfehlung für das weitere Verfahren aus.

„Ich bin gespannt, welche Prädikatisierung für Fallersleben machbar und sinnvoll ist“, hebt Ortsbürgermeisterin Bärbel Weist hervor.