Das frühere Rathaus in der Altstadt ist nur noch ein Schutthaufen

Zwei Bagger machen sich an dem alten Volksbank-Komplex in der Bahnhof- und der Marktstraße zu schaffen. An einem Kran sind Matten als Staubschutz aufgehängt, außerdem wird viel gewässert. Das frühere Ratshaus mit dem ehemaligen Ratskeller ist nur noch ein Schutthaufen. Foto: Claudia Caris