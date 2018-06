Alessa Jahnke (25) ist neue Schützenkönigin von Fallersleben

Die neue Majestät der Hoffmannstadt ist erneut weiblich: Ortsbürgermeisterin Bärbel Weist hat ihre Königskrone am Freitagabend vor dem Schloss an Alessa Jahnke weitergereicht. Die 25-Jährige ist damit die jüngste Bürgerkönigin, die es in Fallersleben jemals gab.

Das Kabinett der jungen Königin bilden erster Minister Lars Hartmann, zweite Ministerin Bärbel Weist, dritter Minister Christian Heine und vierter Minister Otmar Köppe. Als Kinderkönig proklamierte die Ortsbürgermeisterin André Bannier (13), seine Minister sind Carl Böllhoff und Dave Wöpkemeier.

Den Ortsratspokal errang die stellvertretende Verwaltungsstellenleiterin Michaela Brinschwitz, auf den Plätzen folgten André-Georg Schlichting und Eckhard Krebs.

Als neue Korpskönige proklamierte Schützenoberst Klaus Bosenius vom Uniformierten Schützenkorps Fallersleben Florian Biese (Schützen), Christiane Mosenheuer (Damen), Lena Neubauer (Jugend) und Jörg Bolzmann (Pistole). Den Telge-Pokal errang Maurice Peters und die Damenplakette Ann-Christine Mohr.