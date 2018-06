Diebe stehlen 60 Kupferrohre in Fallersleben

Fallersleben Insgesamt 60 Kupferrohre wurden am zurückliegenden Wochenende von einem Betriebsgelände in Fallersleben gestohlen.

Wie die Polizei berichtet, suchten die Täter die Rückseite des Betriebshofs eines Energieversorgers in der Herzogin-Clara-Straße auf, um die Rohre in unterschiedlichem Durchmesser vermutlich auf ein Fahrzeug aufzuladen. Die Beute habe insgesamt einen Wert von etwa 2000 Euro, so ein Beamter. Der Diebstahl habe sich zwischen Freitagmittag und Montagmorgen ereignet.

Die Polizei Fallersleben hofft, dass der Abtransport der fünf Meter langen Rohre beobachtet wurde. Hinweise an die Polizeiwache unter Tel: (0 53 62) 96 70 00.